Paola Caruso è vittima dei “bulli” famosi a Supervivientes

Diventata nota come Bonas nella trasmissione Avanti un Altro di Paolo Bonolis, Paola Caruso negli ultimi mesi ha tentato molteplici strade per affermarsi definitivamente nel dorato mondo dello spettacolo.

Tra interviste, ospitate ed anche qualche storia d’amore montata a favor di telecamera, la giunonica showgirl non si è fatta mancare nulla, e ha cercato persino la notorietà oltre confine, come prima di lei avevano fatto altre, tra cui ricordiamo Carmen Russo, che era riuscita persino a vincere la versione spagnola dell’Isola dei Famosi.

E Paola Caruso è riuscita proprio ad essere scelta per il cast di Supervivientes, ma a quanto pare non a farsi accettare dal resto del cast: se già in hotel, prima della partenza, aveva dato vita a una furente lite con gli altri, le cose non sono migliorate sull’Isola, dove gli animi sono esasperati dalla fame e dalle condizioni avverse.

Paola non sta affatto passando un bel momento, tanto da essere scoppiata a piangere in diretta: “Sto male, mi sento sola” queste le parole di una bonas piangente ed emaciata, costretta a vivere isolata in una palafitta e a rubare agli altri naufraghi per alimentarsi, condannata dal televoto iniziale a stare nella ‘zona morta’.

A causa di una brutta bufera la Caruso è stata poi spostata sulla terraferma, ma qui non è stata accolta bene dagli altri naufraghi.

In particolare la Bonas è stata vittima del naufrago Kiko Jimenez.

Prima Jimenez le ha buttato della sabbia in faccia spazzando, mentre l’ignara Paola dormiva. Quindi, le ha rubato il materassino, lamentandosi inoltre per questioni di cibo: “Le diamo da mangiare tutti i giorni e ci ruba la pentola”.

Forse al naufrago non è molto chiaro il meccanismo di gioco, visto che la Bonas deve rispettare il ruolo di zombie e quindi rubare ai naufraghi di Cayo Cochinos.

La Caruso si è difesa sostenendo di avere “solo 5 chocchi” a disposizione, scoppiando a piangere di fronte alle telecamere.

Paola per fortuna ha avuto rapporti decisamente più “amichevoli” con un altro concorrente, Ivan Gonzalez, con cui non sono mancati contatti bollenti.