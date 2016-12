Paola Caruso: mi piacerebbe essere più prosperosa

Bella lo è senza dubbio, e dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi e a Selfie, sta lentamente ritagliandosi un posto nel dorato mondo dello spettacolo, ma, come capita a moltissime donne, neanche lei è completamente soddisfatta del suo corpo, ed ha per questo recentemente ammesso di volerlo migliorare.

La “Bonas” Paola Caruso, che si trova nella giuria della trasmissione ‘Selfie’, ha ammesso infatti di non essere molto felice delle sue curve.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Paola ammette che modificherebbe alcuni parti del suo corpo, seno incluso: “Vorrei essere più magra – confessa in un’intervista a Nuovo Tv – avere i capelli più lunghi e il seno più grande, magari una sesta invece della mia attuale quinta“.

A Paola quindi piace esagerare, ed è forse anche per questo che spaventa gli uomini ed al momento è single: “Sogno di incontrare finalmente un uomo che mi faccia battere il cuore e mi accetti per quella che sono – ha rivelato – Sono un po’ sfortunata da questo punto di vista. Per un uomo a quanto pare non è semplice starmi vicino, perché sono appariscente e allo stesso tempo ho un carattere forte, dico quello che penso sia su quello che mi piace sia su quello che non mi va bene. E negli uomini questo mio modo d’essere crea insicurezza“.