Paola Turci, 24 anni fa l’incidente che le cambiò la vita

Ci sono momenti nella vita che sono assolutamente indimenticabili, nel bene e nel male, e purtroppo per Paola Turci ce n’è uno terribile che gli ha segnato il resto della vita e della carriera e che certamente non dimenticherà mai.

La brava cantante, ospite a Matrix, ha raccontato di cosa le accadde ormai 24 anni fa, quando fu vittima di un terribile incidente e riuscì a salvarsi solo per miracolo.

Era il 1993 quando la sua auto sbandò sulla Salerno-Reggio Calabria. Dopo quello schianto, Paola Turci subì 13 interventi al volto, di cui 12 all’occhio, e 100 punti.

«Andavo a 80 all’ora, poi il crash e la macchina si è accartocciata e mi è venuto tutto addosso» ha ricordato. Nel 1993, ha aggiunto, «stavo studiando teatro, avevo fatto anche provini con Ettore Scola», poi l’incidente ed «è stato un sogno che si è interrotto».

Per anni quando tornò in pubblico evitò di mostrare la parte di volto coinvolta dall’incidente e dalle operazioni. La Turci spiega però oggi: “Lavoro su me stessa e mostro i miei difetti in un libro per liberarmi di questa paura che avevo di mostrare la parte più fragile di me. Tutti gli occhi degli altri erano perfetti e per me era straordinaria questa normalità”.

All’ultimo Festival di Sanremo a cui ha partecipato ha cantato “Fatti bella per te” perché vuole dimostrare che “una cicatrice, più ne parli e più sparisce”.