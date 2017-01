Paolo Bonolis, pronto a far cantare i big con Music

Con lui il successo è sempre assicurato, per merito delle sue idee geniali ma anche della sua comicità e presenza scenica innata, ed è per questo quindi che possiamo già essere certi che anche “Music” riuscirà a conquistare il pubblico delle rete Mediaset.

Con “Music”, per due serate-evento su Canale Cinque, farà il suo ritorno in pompa magna Paolo Bonolis.

Uno show spettacolare, un enorme sforzo produttivo, con grandi artisti – da Ezio Bosso a Gianna Nannini, da Simon Le Bon a Tony Hadley, da Elisa a Piero Pelù – a interpretare e raccontare le canzoni della loro vita.

“È il mio Sanremo, non c’è gara, non ci sono giudici, non vince nessuno. Questa è la musica”, sottolinea ancora Bonolis, che però non esclude un suo ritorno alla guida della kermesse: “Sanremo ha una storia gigantesca, è stato confezionato in mille modi, ognuno lo ha costruito a propria immagine e somiglianza. Nel 2005 l’abbiamo rivoluzionato e poi ha continuato in quella direzione: se mi dovesse ricapitare, lo ri-rivoluzionerei. Ma oggi all’Ariston credo ci sia poco da rivoluzionare”.

“Music” è una produzione Arcobaleno Tre e SDL 2005. Il programma è di Paolo Bonolis e Gianmarco Mazzi, scritto da Sergio Rubino, Marco Salvati, Federico Moccia, Barbara De Simone, con Nicola Brunialti, Graziamaria Dragani, Armando Vertorano.

A fianco di Paolo Bonolis, come di consueto, Luca Laurenti che canterà le canzoni della sua vita.