Papa Francesco, gli auguri di Natale li fa a Uno Mattina

Un uomo semplice, buono e generoso, che non ama le cerimonie troppo solenni e i proclami in pompa magna, e lo ha dimostrato ancora una volta nelle scorse ore, quando ha scelto un modo, decisamente poco usuale per un uomo con la sua carica, per augurare Buon Natale a tutti gli italiani.

Papa Francesco, assolutamente a sorpresa, ha telefonato alla trasmissione di Rai 1 “UnoMattina”. Il Papa ha fatto gli auguri di un “Natale cristiano”, suscitando sorpresa e commozione nei conduttori della trasmissione.

Il Pontefice ha augurato un “Natale cristiano, come fu il primo” quando, ha detto, “Dio sovvertì l’ordine del mondo all’insegna della ‘piccolezza’ e facendosi Egli stesso ‘piccolo” tra gli uomini. Un vero Natale, ha detto il Papa, contrapposto al Natale del “dio denaro”.

“Nel Natale – ha osservato – noi siamo chiamati a dire ‘sì’, con la nostra fede, non al Dominatore dell’universo e neppure alle più nobili delle idee, ma proprio a questo Dio, che è l’umile-amante”.

“Che il Natale ci aiuti a guardare Dio che sovverte il mondo all’insegna del piccolo”. Un abbraccio a tutti’, ha poi concluso.

Fra l’incredulità dei conduttori, Franco Di Mare ha ammesso di aver pensato ad uno scherzo, ma il Santo Padre era davvero lui e si è complimentato con tutto lo staff che da trent’anni lavora per la messa in onda del programma tv, ma soprattutto ha fatto a tutti i presenti e i telespettatori a casa gli auguri di un felice e Santo Natale.

Prima di loro, è toccato solo a Bruno Vespa l’onore di una telefonata in diretta: era il 13 ottobre 1998 e la telefonata partì da Papa Giovanni Paolo II.