Paris Jackson, la figlia di Michael deve tornare in terapia

Ultimamente aveva dichiarato che il tempo le avrebbe dato ragione e che avrebbe fatto chiarezza sulla morte del padre, Michael Jackson.

Paris Jackson sembra però perdere la bussola tanto da indurre la famiglia ad una ricerca disperata per cercare di far tornare la ragazza in terapia, secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine RadarOnline, i parenti vedono in Paris una persona che sta seriamente peggiorando psicologicamente.

Secondo le indiscrezioni la famiglia Jackson è convinta che Paris debba tornare in terapia e sono preoccupati che attualmente la ragazza possa peggiorare e arrivare ad un punto di rottura, starebbero cercando in tutti i modi di convincere la ragazza, che oggi ha 18 anni, di tornare in rehab.

Oltre alle problematiche “psicologiche”, la famiglia non vede di buon occhio il suo attuale fidanzato Michael Snoddy, secondo i familiari Paris quando è con lui diventa più ribelle e comincia a fumare e sfogarsi urlando frasi ed epiteti assolutamente inopportuni per una ragazzina.

Secondo un insider del magazine RadarOnline, la famiglia Jackson pensa che il fidanzato possa essere la goccia che fa traboccare il vaso, portandola magari a compiere gesti estremi, visto che attualmente lei ha deciso di lasciar perdere anche il suo tutor perché convinta che Michael, il fidanzato, possa badare a lei.