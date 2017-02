Patrick Stewart: per tutta la vita convinto di essere circonciso

Attore britannico e idolo dei fan per il suo ruolo di Jean-Luc Picard nella serie tv Star Trek: The Next Generation e in alcune pellicole proprio di Star Trek, Patrick Stewart all’età di 76 anni ha scoperto qualcosa di incredibile sul suo corpo.

L’attore, intervistato al Graham Norton Show, ha rivelato un particolare del suo fisico del quale non è mai stato a conoscenza, Patrick Stewart infatti sin da piccolo è stato sempre convinto di essere circonciso, una procedura molto utilizzata da bambini.

La star di Star Trek ha rivelato: “Una notte con mia moglie stavamo parlando dell’argomento e io le ho confermato la mia circoncisione ma lei prontamente mi ha risposto ‘tu non sei circonciso’, così ho risposto ‘che vuoi dire, è ridicolo lo saprei, per tutta la vita mia madre mi ha detto che era la moda del momento’”.

Il giorno dopo la conferma dal medico, Patrick racconta la storia della seduta dal medico e dice: “Sono andato dal medico il giorno dopo per un check-up e gli ho detto ‘io e mia moglie siamo in disaccordo sulla mia circoncisione, io lo sono vero?’ e il dottore prontamente mi ha risposto ‘No, non lo sei, io sono ebreo e conosco bene la differenza’”.