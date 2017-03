Patrick Stewart rivela: utilizzo uno spray alla cannabis per le mie mani

La 76enne stella di Hollywood e protagonista della prossima pellicola “Logan – The Wolverine”, Patrick Stewart ha parlato degli anni che passano rivelando alcuni particolari davvero interessanti.

Patrick Stewart, molto conosciuto anche per la serie Star Trek, oggi a 76 anni conferma come gli anni passano e spiega: “Sto riflettendo molto sull’invecchiamento, non ci voleva certo Logan (L’ultimo film in cui ha recitato) per farmici pensare. Non sto tutto il tempo a rimuginare sulla mia età, ma sono arrivato al punto in cui determinate cose ti fanno sentire vecchio”.

L’attore poi ha proseguito: “Si arriva ad un’età in cui vai dal medico e gli dici quanti anni hai, lui ti stringe per le p…e e ti dice ‘si è così’”, poi Patrick ha rivelato alcuni particolari su un suo problema legato all’utilizzo delle sue mani.

“Il mio problema principale sono le mani, non funzionano molto bene e grazie alle leggi della California, oggi posso utilizzare uno spray a base di cannabis che funziona davvero molto bene, le mie mani funzionano molto meglio rispetto al passato”.