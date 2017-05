Patti Smith laureata ad Honorem all’Università di Parma

By Eleonora Gitto

La celebre Patti Smith si è laureata ad Honorem all’Università di Parma.

La laurea alla celebre cantante è stata conferita ufficialmente in una cerimonia all’Auditorium Paganini, con tanto di relazione del Rettore, il Professor Loris Borghi.

Hanno relazionato anche Massimo Magnani, Presidente del Corso di laurea magistrale in Lettere Classiche e Moderne, nonché Diego Saglia, Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali.

Quest’ultimo ha proferito la cosiddetta laudatio, l’encomio ufficiale al candidato.

Secondo la cerimonia, Patti Smith, dopo la vestizione con la toga accademica, ha preso in consegna la famosa pergamena e ha ricevuto il tocco ufficiale da parte del Rettore.

Una sorta di rito di iniziazione, più che il conferimento di una laurea.

E, infatti, la cantante era molto divertita, stando alle foto scattate per l’occasione.

D’altro canto, Patti non è nuova a questi riconoscimenti, già a lei conferiti negli Usa, specialmente nel campo delle arti figurative.

La cerimonia, sottolineano le autorità presenti, è molto simile a quella del conferimento del premio Nobel in Svezia, sia per quanto riguarda la procedura che per quanto riguarda l’ampollosità del tutto.

Tra l’altro, Patti è molto amica del Nobel Bob Dylan, come risaputo.