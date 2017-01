Paul McCartney: faccio causa alla Sony!

Anche noi, lo scorso marzo, vi avevamo comunicato il grandissimo “affare”, messo a segno dalla Sony, che aveva acquistato, per non pochi soldi, il pieno controllo del catalogo dei Beatles, che prima gestiva insieme agli eredi di Michael Jackson.

Un vero tesoro musicale che, oltre ai brani dei Fab Four, contiene canzoni di Lady Gaga, di Marvin Gaye, di Bob Dylan e l’intero catalogo di Motown.

L’etichetta discografica ha chiuso l’accordo da 750 milioni di dollari con gli amministratori dei beni del Re del Pop per riavere la quota di Jackson sull’ATV e con essa i diritti delle canzoni dei fab four, che nel 2018, secondo accordi, dovrebbero tornare al legittimo proprietario, McCartney.

In questi mesi Paul McCartney ha tentato di avere da Sony la garanzia di un passaggio di proprietà senza intoppi, poi nelle scorse ore la notizia: ha deciso di fare causa alla casa editrice di Sony, ATV Music Publishing, per ritornare in possesso dei diritti su alcune celebri canzoni dei Beatles, come “I Want To Hold Your Hand”, “All You Need Is Love” e “Love Me Do”, che nel 1985 erano stati acquistati, come detto, da Michael Jackson.

La denuncia contro Sony cita il Copyright Act, una legge Usa del 1976 in base alla quale gli artisti possono rientrare in possesso dei diritti d’autore della loro canzoni ma con procedure diverse a seconda dell’anno di creazione. Per i brani scritti prima del 1978 devono aspettare 56 anni e per quelli scritti dopo il 1978 solo 35 anni.

Sony/ATV Music Publishing, in un comunicato, ha fatto sapere di «avere grande rispetto per Sir Paul McCartney» e di essere «dispiaciuta» per la denuncia del cantante, che considera «non necessaria e prematura».