Pechino Express 2017, ufficializzati alcuni nomi delle coppie in gara

Anche noi, nei giorni scorsi, vi avevamo parlato della grande attesa intorno alla scelta dei concorrenti che avrebbero fatto parte della prossima edizione di Pechino Express: anno dopo anno, lo show sta riscuotendo sempre più successo, e finora la scelta del cast si è sempre rivelata azzeccatissima.

Purtroppo, la scorsa settimana, non vi avevamo potuto dare nessuna conferma, e ci eravamo limitati a riportare le indiscrezioni, più o meno attendibili, circolanti in rete, ma nel frattempo il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato qualche nome e quindi possiamo avere le prime conferme ufficiali.

Il reality di Rai 2 arriverà alla sua sesta edizione a partire dal mese di settembre: confermatissimo alla conduzione Costantino Della Gherardesca.

Questa volta a fare da sfondo non saranno più i paesaggi del Sudamerica, ma quelli asiatici delle Filippine, di Taiwan e del Giappone.

Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha dato delle succose anticipazioni, che hanno già mandato in visibilio i numerosi fan di Pechino Express 2017.

Tra i protagonisti della nuova stagione ci sono le coppie formate dagli attori Rocco Giusti e Francesco Arca e dal coreografo spagnolo Rafael Amargo e Olfo (Rodolfo) Bosé, nipote di Miguel.

Ci sono poi Antonella Elia e la guru del fitness Jill Cooper (che a inizio giugno è attesa al «Riminiwellness»). Mentre Guglielmo Scilla, youtuber conosciuto in rete con il nome d’arte Willwoosh, farà coppia con Alice Venturi, anche lei star del web.

Nei mesi scorsi si era parlato di una partecipazione bis di Tina Cipollari ma la ‘vamp’ viterbese potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista. Non è da escludere la presenza dell’esuberante Lory Del Santo.

Secondo alcune indiscrezioni le produzione è al lavoro per convincere Aida Yespica a prendere parte al reality show. Tra i nomi circolati nelle ultime ore anche quello del rapper Achille Lauro e dalla starlette Sara Tommasi.

Nei prossimi giorni si completerà il resto del cast, e siamo certi che non mancheranno sorprese finali.

Per i pochi che non lo conoscessero, ricordiamo che il format consiste in una gara tra coppie di conoscenti, famosi e (raramente) non, che si sfidano lungo un percorso di circa ottomila chilometri per raggiungere, a tappe che richiedono tre-quattro giorni di viaggio ciascuna, una determinata meta. Ogni concorrente ha a disposizione una dotazione minima contenuta in uno zaino e un euro al giorno in valuta locale, con cui dovrà soddisfare i bisogni primari come procurarsi cibo e acqua.

La coppia vincitrice di ogni tappa viene premiata con una medaglia, alla quale sono associati 5.000 euro in gettoni d’oro da devolvere in beneficenza ad una associazione a discrezione dei vincitori. Nel corso della cerimonia di premiazione il conduttore decreta l’ordine d’arrivo di tutte le coppie e dunque le ultime due classificate; sarà la vincitrice ad avere il compito di decidere quale delle due coppie più lente eliminare.

Nell’ultima puntata del programma solo tre coppie si sfidano nello sprint finale per conquistare l’ultimo traguardo e la vittoria finale: nella prima parte di questa tappa si sono decise le due coppie finaliste mentre nella seconda la coppia vincitrice, i cui 20.000 euro pure andranno in beneficenza.