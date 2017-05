Pechino Express, continua la ricerca dei futuri concorrenti

A novembre dello scorso anno, in ginocchio, sulla sommità della Piramide di Tula di Città del Messico, la coppia dei Socialisti venne incoronata vincitrice della quinta edizione di Pechino Express.

Un game show, quello condotto da Costantino Della Gherardesca fin dalla prima edizione, che ha conquistato un successo sempre crescente, grazie alla strabordante verve dello stesso conduttore, ma anche alla scelta di un cast che si è rivelato azzeccatissimo.

Nella quinta edizione ha ad esempio spiccato Tina Cipollari, che non ha deluso le aspettative e si è dimostrata eccessiva e trash al punto giusto, Lory Del Santo perennemente logorroica e pronta a sopraffare il giovane fidanzato e i TheShow, giovani, simpatici e con una parlantina, retaggio dei video di YouTube, instancabile.

Ecco perché, nonostante manchi ancora un bel po’ all’esordio della nuova stagione, in rete e sui social si sprecano le anticipazioni su quali potranno essere le coppie scelte per una nuova avventura in giro per il mondo.

L’adventure game di Rai2, appuntamento fisso del lunedì sera, tornerà ad intrattenere i telespettatori dal prossimo Settembre e già spuntano dei nomi riguardo a dei papabili concorrenti che si batteranno per aggiudicarsi il montepremi finale.

Pechino Express 2017 tornerà in Asia, dopo due edizioni svoltesi in Sud America. L’itinerario di quest’anno dovrebbe partire dalle Filippine, per poi toccare Taiwan e concludersi in Giappone.

Il settimanale Oggi ha rivelato alcune indiscrezioni davvero inedite sulle possibili identità le quali si avventureranno nel lungo viaggio di Pechino Express.

Nelle ultime ore stava prendendo sempre più piede l’ipotesi di una possibile partecipazione della cantante Donatella Rettore, ma sembra che alla fine la cantante abbia declinato l’invito.

Più plausibilmente potrebbero partire invece Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus Massimiliano e il seguitissimo youtuber Gordon, reduce dal ruolo di commentatore nello show di Simona Ventura Selfie.

Con certezza sembra che parteciperà Francesco Arca che, dopo aver raggiunto la popolarità grazie al programma pomeridiano di Maria De Filippi, ha intrapreso con successo la carriera d’attore.

Nel suo curriculum, infatti, il bel senese vanta differenti fiction e film, tra i quali ricordiamo “Incantesimo 10”, “Scusa ma ti voglio sposare”, “Don Matteo 7” e “Rex”.

Sembra che l’attore si stia sottoponendo a tutte le vaccinazioni necessarie per prendere parte all’adventure-show di Raidue, anche se al momento non si sa con chi potrebbe fare coppia.

Altra coppia che sembra sia certa e già si preannuncia tosta è quella formata da Antonella Elia e Jill Cooper: la prima, ha esordito in tv nel 1990 come valletta di Corrado nello storico varietà del sabato sera di Canale 5 La corrida. Ma il successo arriva con Non è la Rai. Jill Cooper è invece nota per la sua attività di insegnante di fitness.

Certi anche i nomi dell’attore Guglielmo Scilla, diventato noto come youtuber con il nome di Willwoosh; dello stilista argentino di stanza a Milano Marcelo Burlon; e del coreografo spagnolo Rafael Amargo, lontano parente del poeta García Lorca e giurato della nona e decima edizione di Ballando con le stelle.

Un cast potenzialmente ricco ed interessante questo che si sta formando per la sesta edizione di Pechino Express, e che certamente riserverà non poche sorprese.