Phil Collins: sto tentando di tutto per guarire!

Problemi di salute legati in particolar modo alla sua colonna vertebrale, Phil Collins le sta tentando tutte per cercare di rimettersi in sesto per il suo ritorno nel prossimo tour.

Il cantante sembra infatti abbia seri problemi alla colonna vertebrale che si ripercuotono anche sulle articolazioni delle braccia e sul collo, numerose problematiche hanno spinto l’artista a ricorrere a nuove terapie anche dolorose.

Secondo quanto riferito da una fonte al Daily Mail, la terapia è dolorosa ma Phil Collins è molto forte e sta facendo di tutto proprio per cercare di tornare in forma per il prossimo tour, c’è da dire che il cantante ha subito diversi interventi chirurgici che lo hanno portato ad un problema di intorpidimento dei piedi, in particolare di quello sinistro.

Attualmente le condizioni fisiche del cantante non permetterebbero un ritorno sul palco per impegni musicali, l’artista è ricorso alla fisioterapia e terapia in piscina, tempo fa lo stesso Collins è stato costretto ad utilizzare un bastone per camminare.