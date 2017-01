Pierino in mutande sulla neve per Celentano, spopola sul Web

“U’ friddu mi rimbalza” dice nel video girato nella Murgia Pierino, fan di Adriano Celentano, che impavido rimane in mutande sulla neve.

“Mi spoglio per Celentano, fammi lavorare con te”. E’ questo il singolare modo che ha trovato Pierino per festeggiare i 70 anni del “molleggiato” nazionale.

E così l’altamurano si spoglia di tutto, anche del decoro, e rimane in mutande sulla neve protetto solo da una sciarpa e con un paio di occhiali da sole.

Ovviamente la sua prodezza, diventata virale sul web in men che non si dica, è stata ripresa da alcuni ragazzi e postata in diretta sulla pagina Facebook del Pierino “il temerario”.

E inutile dire che le visualizzazioni sono salite subito a oltre 300mila. “Lo vedete il murgese? E’ tutto vero, my friends”, assicura Pierino che con la fierezza tipica degli invasori barbari di “gallica” memoria, urla ai quattro venti: “U’ friddu mi rimbalza”, ossia “il freddo mi rimbalza”.

Poi in un inglese maccheronico in perfetto stile Sordi di “Un americano a Roma”, il pugliese si lancia anche in saluti a New York City oltre a Bitonto, Santeramo e Gravina.

Poi, al freddo e al gelo, trova anche la forza di invitare il “mondo a fare l’amore”.

Pierino è solito a “imprese” simili. Il web è una buona vetrina per gli ego ipertrofici.

Perciò nessuna meraviglia se in altri video lo spavaldo Pierino “sfida la Siberia”, correndo, rigorosamente in mutande sempre sulla Murgia innevata.