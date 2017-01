Polizia scambia attori per criminali veri e li spara

Una vera e propria tragedia quella accaduta recentemente in Angola, nel corso di riprese di un film nella bellissima città di Luanda. Mentre si stavano svolgendo le riprese di una scena d’azione di un film chiamato con il nome di No Mercy: la recitazione degli attori senza dubbio dev’essere stata convincente più che mai, in quanto i poliziotti che stavano passando in quel momento si sono lasciati letteralmente fregare, facendo irruzione sul set del film, e ammazzando incredibilmente gli attori, scambiati per dei criminali veri e propri.

Solo ed esclusivamente quando il regista si è messo a grida che era solo un film, gli agenti di polizia si sono resi conto del grave errore fatto, e sono scappati senza soccorrere gli attori feriti.

In conclusione, la polizia in Angola è spesso sotto accusa per l’utilizzo elevato di violenza, con un atteggiamento spara prima e domanda dopo. Il ministro Roberto Leal Monteiro accusa senza mezzi termini le forze dell’ordine: “bisogna che si rendano conto che sono servitori pubblici, non entità cui non si applicano regole né leggi”.