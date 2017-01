Poliziotto si insegue da solo, l’incredibile vicenda che ha fatto ridere il web

Un giovane poliziotto, sicuramente per poca esperienza, ha combinato un qualcosa che ha fatto letteralmente ridere tutto il web. Un inseguimento lunghissimo senza riscuoterne alcun successo.

Un agente alle prime armi che vive in Inghilterra era stato messo per la prima volta in servizio alla centrale di videosorveglianza dove vengono controllate con la massima attenzione molte aree della città, in particolare quelle dove c’è un rischio altissimo di criminalità.

Quanto il giovane ha visto un uomo che si comportava in maniera molto strana, ha avvisato un poliziotto presente in quel preciso posto, fornendole tra l’altro indicazioni di dove fosse il sospettato che se la stava dando a gambe attorno all’edificio, sempre inquadrato dalle diverse telecamere presenti.

Solo che il ragazzo, agente da qualche mese, non si era reso incredibilmente conto che il sospettato trovato altro non era lui stesso, in borghese, e che in realtà non stava cercando di scappare, ma inseguendo stando alle indicazioni fornite da lui. In pratica, si stava inseguendo lui stesso.

C’è voluto parecchio tempo di sono sul post ma il sospetto è sparito perché i due poliziotti si rendessero conto di ciò che realmente stava succedendo, mettendo cosi la prola fine all’imbranato inseguimento….