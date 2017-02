PornHub, i rapporti sicuri spiegati dal sito web di video hard?

By Eleonora Gitto

Da non credersi ma PornHub, il sito web di video hard, ha deciso di trasformarsi in esperto sessuologo e si è messo a spiegare i rapporti intimi sicuri.

L’approccio alla problematica dei rapporti intimi non è semplice, specialmente nei Paesi a tradizione cattolica, e comunque con una forte componente di tipo religioso.

Fatta eccezione forse per gli ultimi anni, l’argomento è stato quasi sempre tabù nelle scuole, ovviamente anche in Italia, e specialmente in quelle private, normalmente più tradizionaliste.

Facevano eccezione quei Paesi occidentali scandinavi a superba trazione socialdemocratica, che invece inserivano nei programmi scolastici, tra gli altri, anche quelli riservati alla sessuologia, e comunque a un approccio corretto e informato alla materia.

Ma adesso qualcosa sta fortunatamente cambiando. Ad esempio PornHub, uno dei servizi più seguiti al mondo, anche dai giovani, ha lanciato il suo Sexual Welness Center.

Tramite spiegazioni semplici, ma accurate e documentate, questo Welness Center tratta di orientamenti sessuali, di consigli alle coppie, alle malattie sessualmente trasmissibili, ai metodi contraccettivi e in generale a un sesso tranquillo e sicuro.

Niente tabù, linguaggio scientifico accessibile, approccio sistematico e realistico ai problemi: queste sono le parole d’ordine, specialmente per i giovani, ma non solo.

C’è anche uno spazio apposito dedicato alla ricerca scientifica, con approfondimenti e novità su tutte le tematiche affrontate attinenti agli argomenti di natura sessuale.