Presolana: due escursionisti precipitano in montagna

Domenica tragica per due escursionisti bresciani di 44 e 39 anni che si erano spinti in una scalata presso la zona di Pizzo Presolana.

Stefano Moreni e Antonio Tinti sono precipitati da un’altezza di 50 metri finendo in un canale, avevano proseguito la loro scalata sopra Grotta di Pagani, arrivati a circa 2.400 metri i due appassionati di escursionismo e scalate hanno trovato la morte.

In tutto il gruppo era formato da altre due persone e ci sarebbe stato un quinto partecipante che era in attesa in vetta, molto probabilmente la dinamica dell’incidente è legata anche ad una lastra di ghiaccio formatasi per le temperature rigide di questi giorni.

Secondo la ricostruzione il primo a scivolare sarebbe stato Stefano Moreni mentre l’amico Antonio Tinti nel tentativo di fermarlo sarebbe stato trascinato nel canale in un volo di 50 metri, il 112 è intervenuto con l’aiuto di un elicottero ma non si è potuto fare altro che constatare il decesso dei due escursionisti.