Principe Harry, di corsa per i giovani senzatetto

Non si risparmia mai il giovane principe Harry, soprattutto quando si tratta di solidarietà e se c’è di mezzo l’attività fisica.

Harry infatti ha partecipato ad una corsa insieme a tutti i membri di un’associazione benefica per la raccolta di fondi a favore dei giovani senzatetto, una causa nobile che si spera possa risolvere i problemi dei numerosi bisognosi di una casa.

Il principe Harry in calzamaglia, pantaloncini e maglietta ha guidato il gruppo per l’allenamento, sudore ma tanta voglia di fare del bene d’altronde è veramente in forma, la corsa per la raccolta benefica si è svolta nella giornata di ieri giovedì ovviamente in quel di Londra.

foto@Pinterest