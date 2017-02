Promozione TIM Tim Five Go a soli 7 euro! vediamo cosa offre

La nuova promozione TIM prende il nome di Tim FIve Go e, a partire dal 26 febbraio 2017, potrà essere abilitata fini ad esaurimento richieste da coloro che arrivano da PosteMobile o FastWeb, procedendo come al solito all’acquisto di una nuova scheda SIM ricaricabile recandosi in qualunque negozio che prende parte all’iniziativa in questione.

Gli utenti che decideranno di puntare sulla nuova offerta Tim Five Go potranno usufruire di:

1000 minuti di telefonate verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, senza alcun scatto alla risposta e con minuti di conversazione effettivi;

5GB di traffico Internet alla velocità del 4G – conclusi quest’ultimi la navigazione web verrà bloccata all’istante fino alla prossima data utile;

La promozione TIM Five Go si rinnova ogni mese al prezzo irrisorio di 7 euro – previsto anche un prezzo di attivazione di soli 3 euro -. Chi di voi si affiderà a questa nuova e allettante offerta del gestore di telefonia mobile italiano?