Provaci ancora prof 7: Conticini posta foto su Instagram

By Federica Franco

Ancora è prematuro parlare delle anticipazioni sulla settima stagione di Provaci ancora prof ma uno dei protagonisti, Paolo Conticini, posta delle foto su Instagram che hanno fatto incuriosire molto i fan della serie tv.

Non per niente siamo arrivati alla settima stagione e sicuramente non deluderà i molti sostenitori che stanno aspettando con trepidazione che esca qualche anticipazioni sulla fiction: la domanda che si fanno tutti è la stessa ma Camilla, la professoressa interpretata da Veronica Pivetti e appunto Paolo Conticini che interpreta l’ispettore di polizia Gaetano si metteranno finalmente insieme?

E su questo c’è molto da dire tanto che il protagonista ha postato una foto sul social Instagram che riguarda una scena in lavorazione: inutile dire che lo scatto ha incuriosito molto i fan della serie. Sotto la foto Contincini ha lasciato anche un commento: “Febbre, incidente o altro? Non ve lo dirò mai”, lasciando così il mistero tra i vari telespettatori che pensavano che da quella foto potessero capire qualcosa di più.

Provaci ancora prof è una serie tv che ha riscosso molto successo: la prima stagione è iniziata su Rai 1 nel 2005 e da lì è andata avanti, emozionando sempre di più i molti telespettatori che facevano e fanno il tifo per la coppia Camilla/Gaetano