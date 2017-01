Razzie Awards: quale sarà il peggior film del 2016?

Tradizionalmente annunciate 24 ore prima di quelle degli Oscar, in queste ore sono state annunciate le candidature ufficiali ai famigerati Razzie Awards, i premi per le peggiori pellicole dell’anno.

Il 2016 è stato talmente terribile che quest’anno i Razzie Awards sono passati da cinque a sei nominati per categoria.

Nove le nomination per ‘Zoolander 2’, che arriva a 15 anni dal primo capitolo diretto da Ben Stiller, e incetta di candidature anche per ‘Batman contro Superman’ (8 nomination), sia per il peggior attore sia per il peggior film, la peggiore sceneggiatura e il peggior sequel.

Seguono “Nonno Scatenato” con 6, “Gods of Egypt” con 5 a pari merito con “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”. “Alice attraverso lo specchio” si porta a casa 3 candidature.

Tra i peggiori attori dell’anno ci sono Ben Affleck e Henry Cavill, Gerard Butler, Robert De Niro, Ben Stiller e Dinesh D’Souza. Nella categoria femminile ci sono invece Becky Turner nel ruolo di Hillary Clinton, Naomi Watts, Tyler Perry, Megan Fox, Shailene Woodley e Julia Roberts.

Per aumentare il tasso di cattiveria, il fondatore John J. B. Wilson ha cancellato la categoria di redenzione, il Razzies Redeemer Award, destinato a chi ha fatto un lavoro migliore degli anni precedenti.

La cerimonia di premiazione si terrà un giorno prima di quella degli Oscar, il 24 febbraio.