By Angela Sorrentino

Regina Elisabetta: come sta veramente la sovrana?

In queste ore di festa, mentre tutto il regno celebra il santo Natale, si è verificato un evento quasi storico, dato che non accadeva da quasi tre decenni: la regina Elisabetta non ha partecipato con i suoi parenti alla messa di Natale.

A causa di un forte raffreddore la sovrana britannica era stata costretta a rinviare di un giorno (anche questo un evento senza precedenti) la sua partenza per la tenuta di Sandringham nel Norfolk, dove trascorre sempre le vacanze di fine anno.

Elisabetta e Filippo erano partiti 24 ore dopo, a bordo di un elicottero che si è levato in volo dal prato di Buckingham Palace, poi è seguita l’assenza assolutamente inusuale alla messa.

La messa di Natale è una tradizione consolidata dei festeggiamenti dei reali, con gli abitanti della zona che li guardano percorrere i 500 metri che separano la tenuta reale dalla chiesa di St. Magdalene, affollata di fedeli del luogo.

All’apparenza sempre più stanca, la sovrana ha registrato qualche giorno fa nella Regency room di Buckingham Palace il suo 63° discorso di Natale, nel quale ha elogiato le persone qualunque dalle quali possiamo prendere esempio, come gli atleti britannici delle paralimpiadi.

I settimanali di gossip nel frattempo rilanciano le teorie più strane sullo stato di salute di Sua Maestà: un periodo non troppo positivo per i Windsor, con la notizia, pochi giorni fa dell’aborto spontaneo della nipote Zara, figlia della principessa Anna.