Renato Zero: Sono incacchiato con Carlo Conti

Ufficializzata la rosa dei partecipanti ufficiali, ed anche i nomi dei due conduttori che presenteranno la kermesse nei suoi cinque giorni, si inizia a scommettere su chi sarà il vincitore di questa edizione 2017 del Festival di Sanremo, eppure c’è ancora chi non digerisce di non essere stato “scelto”.

È il caso di Renato Zero che, arrabbiatissimo e senza peli sulla lingua, ha dichiarato di trovare inspiegabile come Carlo Conti abbia potuto rifiutare la sua canzone.

A Il Mattino, Renato Zero non ha nascosto di essere “incacchiatissimo” con Carlo Conti, che avrebbe bocciato Nanà, brano da lui scritto per l’amico Sal Da Vinci.

Il brano scritto da Zero avrebbe dovuto essere interpretato da Sal Da Vinci, per il quale ha composto gran parte del nuovo album Non si fanno prigionieri, che contiene il duetto Singoli.

“Sono in…cacchiatissimo, diciamo così -ha esordito il cantante, che a Sanremo 2016 era stato ospite con un medley dei suoi più grandi successi- Non per me, non per la canzone, e nemmeno per Sal, con cui ho composto gran parte del suo nuovo disco. Avevo scritto, in questo momento, un inno d’amore per Napoli città aperta, Nanà appunto: possibile che non meritasse di essere tra i 22 brani scelti? Tutti migliori del mio? Tutte voci migliori di quella di Sal?”.

Gli spiace non aver potuto dimostrare il suo amore verso Napoli: “Napoli è stata capitale musicale, e lo è ancora, in qualche modo, basti pensare che io in tour mi porto i Neri per Caso, un percussionista del calibro di Rosario Jermano, e ogni volta che può mi raggiunge Sal Da Vinci- ha continuato Zero- È possibile che Napoli non abbia uno spazio adatto? È possibile che i governanti che si sono succeduti non abbiano pensato che costruirne uno fosse una priorità, culturale come economica? È come la storia di Fonopoli: la mia cittadella della musica non l’hanno voluta, poi si sono ritrovati circondati dai prodotti dei talent show”.

In ogni caso Napoli a Sanremo sarà comunque rappresentata, con Gigi d’Alessio e Clementino fra i Big, Maldestro e Lele tra i Giovani.