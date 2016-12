Renault Zoe Z.E. 40, l’auto elettrica con 400 Km di autonomia

By Eleonora Gitto

400 chilometri di autonomia per l’auto elettrica Renault Zoe Z.E. 40.

Purtroppo in Italia siamo in grave ritardo rispetto alla produzione e all’acquisto di veicoli elettrici, ecocompatibili per eccellenza.

Addirittura in Italia abbiamo una quota di mercato solo dello 0,1%. Vale a dire che siamo gli ultimi in Europa.

Questo dipende fondamentalmente da due ragioni: da una parte mancano le stazioni e le colonnine di ricarica, dall’altra mancano incentivi o agevolazioni fiscali.

Quest’ultimo aspetto comporta, ovviamente, che i prezzi siano più alti, scoraggiando le persone dall’acquisto.

Si pensi che solo in Francia, per l’acquisto di un’auto completamente elettrica, lo Stato mette a disposizione fino a 10.000 euro di incentivi.

Senza contare che dai nostri cugini transalpini ci sono oltre 12.000 colonne di ricarica.

Per fare un altro esempio, in Norvegia un terzo delle auto nuove sono elettriche.

Ma in Italia arriva la Renault Zoe Z.E 40, un’auto non solo per la città.

Assomiglia un po’ a una Clio, è assolutamente silenziosa, ha uno spunto notevole ed è decisamente brillante. Possiede un ottimo freno motore in rilascio.

La piccola auto è decisamente confortevole, e le sospensioni lavorano in maniera egregia. Ci sono tre equipaggiamenti: Life, Intense, Bose.

Da noi la troviamo fra i 25.000 e i 29.600 euro, con la batteria a noleggio per 79 euro al mese. Con la batteria in acquisto, invece, si devono pagare ottomila euro in più.