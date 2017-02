Rihanna festeggia oggi i suoi 29 anni

Festa grande per la bella e brava Rihanna: la star festeggia infatti oggi 29 anni, pronta ormai a entrare nel club dei trentenni.

Nata a Saint Michael il 29 febbraio del 1988, Robyn Rihanna Fenty trascorre un’infanzia non propriamente felice, per via della dipendenza del padre per la cocaina e dalla separazione dei suoi genitori.

All’età di sedici anni però si trasferisce negli Stati Uniti, dove comincia a mandare demo in diverse case discografiche.

Nel 2005 esce il suo album di debutto, “Music of the sun” e da lì non si è mai più fermata: “A girl like me”, “Good girl gone bad”, “Rated R”, “Loud”, “Talk that talk”, “Unapologetic” ed “Anti” hanno venduto oltre 250 milioni di dischi in tutto il mondo.

A soli 29 anni Riri (come viene chiamata dai fan) ha alle spalle una super carriera come popstar, attrice, modella e ora anche stilista.

Nel 2016 ha realizzato due capsule collection di scarpe con Manolo Blahnik: i due hanno prima rivisitato il denim, poi lo stivale modello Timberland, trasformandolo in un accessorio sexy con tanto di pelo e tacco 12.

In amore purtroppo non va altrettanto bene: con Drake si è lasciata intorno a settembre, ma nonostante il rapper esca da qualche mese con Jennifer Lopez, sembra che abbia avuto un ripensamento e abbia ancora dei sentimenti per RiRi.

Per celebrare il suo compleanno, RMC Great Artists le dedica per tutta la giornata del 20 febbraio il suo Special Happy Birthday. Ogni ora, da mezzanotte alle 23.00, le prime tre canzoni in onda sono scelte tra i maggiori successi della star.