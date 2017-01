By Federica Franco

Roadies la nuova serie tv in onda stasera su Premium Stories

Per chi ama il rock sta arrivando la nuova serie tv prodotta da J.J Abrams che andrà in onda stasera, 30 gennaio 2017, su Premium Stories in prima time, il suo titolo è Roadies.

Sarà un vero e proprio viaggio verso la musica rock che sicuramente avrà il successo meritato. L’idea per questo nuova serie tv è stata di Cameron Crowe che ha avuto il piacere e la fortuna di intervistare stelle delle musica come Bob Dylan, Led Zeppelin ed Eric Clapton.

Ma di cosa parlerà Roadies? In pratica la storia gira intorno ad una rock band chiamata The Station-House Band che sta cavalcando il successo girando il mondo grazie al tour nelle arene degli Stati Uniti. I protagonisti sono Luke Wilson che interpreterà Bill Hanson il tour manager e Carla Gugino che vestirà i panni di Shelli Anderson: i due nella serie tv hanno un rapporto molto particolare. Quest’ultimi sono i protagonisti di Roadies: poi ci sono i contorni che hanno contribuito alla riuscita della serie tv come ad esempio Imogen Poots, Donna Mancini Peter Cambor.

Roadies è stata creata per mostrare ai telespettatori che cosa c’è dietro ad un backstage, seguendo le storie di questa band che avranno a che fare con la produzione del tour.