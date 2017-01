By Redazione

Robbie Williams: nessuna testimonianza per le accuse di molestie

L’episodio risale a qualche tempo fa, quando un ex assistente personale del famoso cantante Robbie Williams, aveva citato in giudizio sia il cantante che la moglie con l’accusa di molestie.

Gilles de Bonfilhs, aveva citato Robbie Williams e sua moglie Ayda Field per molestie, discriminazioni, violazioni del contratto di lavoro e frode, tutte accuse praticamente rigettate tanto che, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Mirror, il cantante non dovrà presentarsi nell’aula di tribunale per la testimonianza.

Secondo le indiscrezioni un portavoce della Corte Superiore di Los Angeles ha ufficialmente confermato che il caso è stato rigettato prima della data dell’eventuale processo che doveva essere tenuto il prossimo 16 febbraio.

L’avvocato di De Bonfilhs ha preferito non commentare la decisione della Corte di Los Angeles, l’ex assistente di Williams aveva lavorato per la coppia da ottobre 2014 a gennaio 2015 e sosteneva che i due continuavano a fare domande sulla sua vita sessuale, mentre la moglie Ayda era solita entrare nelle stanze private quando lui era senza vestiti.

Insomma secondo l’ex assistente, secondo le sue ipotesi, era letteralmente vittima di stalkeraggio in casa.