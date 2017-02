Roberta Bruzzone, diventerà una vera star?

By Angela Sorrentino

La prima puntata di Ballando con le Stelle verrà trasmessa dalle ore 20.35 di sabato 25 febbraio 2017, e già nei giorni scorsi sono stati svelati i nomi dei componenti ufficiali del cast.

A ballare, in questa dodicesima edizione, saranno Anna Galiena, Alba Parietti, Giuliana De Sio, Martina Stella, Anna La Rosa, Kseniya Belousova, Fausto Leali, Simone Montedoro, Oney Tapia, Martin Castrogiovanni, Antonio Palmese, Fabio Basile e Christopher Leoni.

Per quanto riguarda la giuria, è stata confermata quella dello scorso anno, capitanata da Selvaggia Lucarelli e Carolin Smith, le quali avranno il compito di dare i giudizi maggiormente severi sui ballerini vip che si metteranno in gioco quest’anno.

Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto saranno gli altri giurati, ma stando a quanto anticipato da Novella 2000, a questi si è aggiunto un giudice proprio nelle ultimissime ore, ovvero Roberta Bruzzone, la criminologa molto nota in TV che è già pronta a terrorizzare le coppie in gara.

La Bruzzone però non sarà l’unica novità della trasmissione di Milly Carlucci: ci sarà anche Valerio Scanu che curerà il lato social del programma.

Il cantante è stato scelto dallo staff di Milly Carlucci per commentare sui social network (sui suoi profili e su quelli del programma) le esibizioni delle tredici nuove coppie di concorrenti che in studio andranno avanti per dieci puntate.