Roberta Tirrito ecco la modella simbolo dei social

Lei è Roberta Tirrito di origini siciliane ed è diventata la “modella social”, un traguardo raggiunto grazie ovviamente alla sua bellezza, ma anche alla sua fervida attività sui social.

Roberta nasce a Palermo e dopo aver terminato il liceo si trasferisce a Londra per un anno, successivamente si sposta a Milano e poi a Torino dove studia recitazione, la carriera di modella comincia a 18 anni attraverso una collaborazione con Maxim Italia.

Alla collaborazione con la rivista Maxim Italia si aggiunge quella per altre campagne pubblicitarie e nel dicembre del 2016 il servizio fotografico per GQ Italia seguito a ruota poi per la rivista For Men di febbraio, ma il suo punto di forza, come detto, è la sua attività sui social.

In particolar modo Instagram è il suo punto di forza, la piattaforma infatti l’ha fatta diventare a tutti gli effetti la prima vera “modella social”, seguitissima da tutti i suoi fan è in attesa di scalare definitivamente la vetta del successo.

Altri sogni nel cassetto? Certamente, Roberta studiando recitazione ha intenzione di diventare attrice e sfondare nel mondo del cinema, dopo la palma di “modella social” quale sarà il prossimo step?