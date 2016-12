Roberto Saviano riassume il 2016 attraverso le immagini

By Angela Sorrentino

Un anno lungo, ricco di eventi, di grandi tragedie e straordinari traguardi raggiunti: ne ha da raccontare Roberto Saviano di questo 2016 che sta per concludersi, lui che si è preso la briga di riassumerlo in Imagine, programma in onda giovedì alle 21.15 sul canale Nove.

Lo scrittore inizia il suo viaggio tra le immagini dell’anno appena trascorso, con una porta che si apre. “È una foto scattata sul confine tra Usa e Messico”, spiega lo scrittore, “quel giorno per la terza volta nella storia il varco è stato aperto, dando la possibilità di riabbracciarsi per tre minuti, a famiglie che sono state separate anni”.

“Il 2016 è l’anno con più muri della storia dell’umanità”, dice ancora Saviano, “per noi il muro è stato solo quello di Berlino”.

Saviano, infatti, mostrerà in studio immagini note e meno conosciute sulle quali farà una sua riflessione per fermare il corso degli eventi e focalizzare l’attenzione su ciò che probabilmente è destinato a entrare nei libri di scuola.

Imagine vede anche alcuni ospiti in studio al fianco di Roberto: presente il dottor Loris De Filippi di Medici senza frontiere, il Vigile del Fuoco di Rieti Mauro D’Angeli, l’autore Giacomo Mazzariol, la giovane Abidemi Ogbalaja, respinta a Gorino, e il fenomeno musicale dell’anno Fabio Rovazzi.

Un evento multipiattaforma che sarà possibile seguire in live streaming su Dplay (il servizio OTT gratuito di Discovery Italia), sul sito ufficiale Nove.tv, su Repubblica.it, sulle piattaforme social Facebook e YouTube e, in simulcast, anche sui canali free to air del gruppo Discovery Italia (Real Time, Dmax, Focus, Giallo).