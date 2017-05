Roma, un altro tuffo nella Fontana di Trevi: denunciata una donna

By Eleonora Gitto

Un altro tuffo nella Fontana di Trevi a Roma: multata e denunciata una donna.

Insomma, una, due, tre volte: ma adesso sta diventando uno sport. Pur di fare scalpore nella celeberrima Fontana di Trevi di Roma, ormai la gente ci ha preso gusto a farsi il bagno.

Stavolta la protagonista della performance è una turista danese di 25 anni, che ha fatto uno splendido tuffo alle ore 19.30 di mercoledì sera, coperta solo da slip e canottiera più o meno trasparente.

La giovane donna di Copenaghen è stata fermata dai Vigili Urbani, e successivamente denunciata e multata.

Sabrina Alfonsi, minisindaco del centro storico, propone il numero chiuso.

Ma il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, non è d’accordo: L’arte è di tutti e non va ingabbiata.

In verità il problema non è di chi sia l’arte, ma di come si tutela.

Per cui Bergamo ha posto un problema non esistente, ma arrivando paradossalmente a una conclusione corretta. Nessun numero chiuso.

Invece il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, è d’accordo per il controllo di siti ad alta intensità di visitatori.

Francamente non ci piace: potrebbe essere sufficiente prestare più attenzione a chi si tuffa.