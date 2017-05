Romina Carrisi Power ha avuto problemi con droga e alcol

Non è certo la prima volta che personaggi noti, soprattutto i figli d’arte, quelli che hanno perennemente gli occhi puntati addosso e sono costantemente giudicati in attesa di un loro passo falso, o semplicemente per sottolineare la loro incapacità di seguire le orme dei ben più noti genitori, reagiscono alle pressioni in modo negativo, ma certamente una confessione del genere era difficile aspettarsela dalla figlia di Al Bano.

Romina Carrisi Power si è raccontata al settimanale Gente in vista dell’esposizione della sua rassegna fotografica a Milano, ed ha parlato del momento più difficile della sua vita.

La giovane ha rivelato di aver sofferto molto la popolarità. E’ accaduto dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, nel 2005, a cui seguì un periodo nero per Romina junior: “Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”.

Oggi Romina è attrice e poetessa, lontana dal gossip e impegnata a teatro nientemeno che con Carlo Goldoni nell’opera “Le smanie della villeggiatura” che ha segnato il suo debutto sul palcoscenico.

Soprattutto la giovane ha ritrovato la serenità, anche grazie alle esperienze lontano dal gossip italiano.

I rapporti con i suoi genitori sono ottimi, ma lei preferisce stare lontana dai riflettori. “Io sono grata a entrambi – conclude – perché avere avuto un padre e una madre famosi ha avuto più aspetti positivi che negativi. Avrei potuto scegliere un nome d’arte che non li evocasse, ne avevo già pronto uno. Invece ho voluto essere fedele alle mie origini che sono poi anche quelle dei miei nonni, di due famiglie completamente diverse tra loro: i Carrisi, legati alla terra di Puglia, e i Power, divi di Hollywood. Io sono entrambe queste cose: Romina Carrisi Power”.