By Angela Sorrentino

Romina Power: niente collaborazione per una pellicola con Al Bano

Di progetti professionali ne ha tanti, molti dei quali magari anche condivisi con il suo ex marito, ma di certo non girerà una pellicola sulla loro vita e sulla loro storia d’amore: Romina Power è categorica sulla questione e non lo nasconde ai giornalisti.

La cantante, prossima protagonista del programma Rai ‘Standing Ovation’, ha frenato sulla notizia della realizzazione di un film sulla sua storia con l’ex marito Albano: “Per ora non c’è nessun film. Non hanno la collaborazione né mia né di Albano” – ha dichiarato la Power ai microfoni di ‘Radio Free Station’ – “Sono qui per stare accanto a mia figlia Romina Junior, impegnata con un importante spettacolo teatrale”.

Una notizia che non farà felici le migliaia di fan che speravano in una nuova pellicola con i loro beniamini.

Del resto entrambi hanno altri impegni imminenti a cui pensare: Al Bano gareggerà alla kermesse canora condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi con il brano inedito ‘Di Rose e Di Spine’, mentre la Power, come detto, sarà impegnata su Rai Uno come giudice di un baby talent.