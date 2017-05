Rosa Perrotta: continue segnalazioni, attacchi e liti a Uomini e Donne

By Angela Sorrentino

Dopo la pausa per il ponte del 1 Maggio, sono ricominciate le registrazioni di Uomini e Donne, e la produzione Mediaset ha deciso di ricominciare dal trono classico, portando in studio le due giovani troniste, che non sono sembrate affatto rilassate dai giorni festivi.

Il destino della tronista Desirée Popper si incontra ancora una volta con quello di Mattia Marciano e della sua rivale Rosa Perrotta, e ancora una volta sono scintille.

Proprio quando sembrava che il rapporto tra la brasiliana e il bel giovane fosse giunto al punto di svolto, con un bacio scoccato alla fine di una bella esterna, Desirée ha sminuito il bacio, reputandolo di poca importanza e poco penetrante, emotivamente parlando.

Un colpo che il bel Mattia non ha accettato a cuor leggero: Rosa a quel punto ha pensato di consolarlo, anche se ha continuato a ribadire che non ha più intenzione di corteggiarlo.

Sono stati quindi fatti vedere dei video tra quest’ultimi due, con la tronista campana che cercava di portarlo a sé senza avere il successo immaginato.

Al rientro in studio l’opinionista ufficiale Tina Cipollari si è messa a ridere sottolineando: “Che due di picche si è presa Rosa…E’ clamoroso…”.

Naturalmente questo video ha creato dei malumori in studio tra gli altri corteggiatori e proprio Alex ha riferito che se in caso dovesse essere la scelta della tronista napoletana, dopo questo video lui potrebbe anche dire di no.

Un atteggiamento dualistico quello della tronista salernitana, che continua ad essere accusata dentro e fuori dagli studi Mediaset.

Dopo le accuse di Gianni Sperti in studio a Uomini e Donne in merito al video hot girato con Fabrizio Corona qualche tempo fa, la tronista classica ha dovuto difendersi anche dalle accuse di un rapper che la conosce bene, Diluvio, noto per aver partecipato ad un’edizione di X Factor, con cui Rosa ha girato un video.

Accuse pesanti quelle del rapper: “Abbiamo girato il video in un famoso albergo di Roma. E’ arrivata a bordo di una Mercedes insieme al suo fidanzato. Un tipo non di bell’aspetto e ricchissimo. Abbiamo girato varie scene di baci sul letto ed il suo tipo che vedeva tutto non si è minimamente scomposto. Lei continuava a farmi le moine e la faccia ammiccante anche durante le pause sul set quando si parlava del più e del meno ed i montatori sistemavano le luci. E’ una gold digger ed una arrivista e sono convinto che sia tutt’ora fidanzata con quell’uomo”.

A difendere Rosa solo suo fratello, che su Instagram ha scritto: “Chi sa cantare, canta. Chi sa ballare, balla. Chi sa recitare, recita. Chi sa elemosinare 3 secondi di fama tramite altri, ahimè fa il morto di fama. Ah, il prossimo articolo riguarderà il panettiere sotto casa, che trova poco corretto e quindi si sente di dire la sua, sui panini che Rosa ha scelto di comprare l’altro giorno. Correte a vedere l’intervista! ‘Sì, scorretta, ipocrita e falsa a preferire la farina integrale’. Noi ci compiacciamo e vi ascoltiamo tutti tranquilli! Ebbene sì, la vostra tristezza a noi gente seria, ci fa ridere. Quindi scusateci se non ce la prendiamo”.