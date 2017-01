By Redazione

Salma Hayek e Penelope Cruz: le amiche sono per sempre

Le hanno soprannominate le due “bellezze latine” per eccellenza, sono la stupenda Salma Hayek e l’altrettanto bella Penelope Cruz.

Insieme hanno incantato nella pellicola “Bandidas” ma evidentemente ancora oggi le due attrici sono anche buone amiche, lo rivela la stessa Salma attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, mostrando un selfie e scrivendo: “Good #friends are forever Los buenos #amigos son para siempre. #spain #mexico #penelopecruz”.

Segno tangibile che Messico e Spagna creano un connubio esplosivo soprattutto per quanto riguarda la bellezza, basti pensare che Salma Hayek ha compiuto da pochi mesi 50 anni e Penelope Cruz 42, ma le due attrici non hanno nulla da invidiare ad una ventenne.

Inutile dire che i fan hanno gradito e anche molto, il selfie ha raccolto oltre 140mila like e quasi 2mila commenti, tutti i fan rimasti affascinati dalla loro bellezza e qualcuno con la lacrimuccia per le “amiche per sempre”.