Samanta Togni, il nuovo fidanzato è Christian Panucci

Che avesse un debole per gli uomini in calzoncini non è mai stato un mistero, ed infatti anche stavolta ha confermato la sua predilezione: la nuova fiamma di Samanta Togni è infatti nuovamente un calciatore, o per meglio dire, un ex calciatore.

La ballerina di Ballando con le stelle si è infatti fidanzata con Christian Panucci, popolare ex calciatore: la coppia, insieme ormai da qualche mese, non si nasconde più e si mostra sorridente e complice sui social network.

La passione fra Samanta Togni, che dal prossimo 18 febbraio sarà ancora una volta nel cast della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, e Christian Panucci sarebbe scoppiata la scorsa estate, quando la ballerina era legata al personal trainer Daniele Mai. Il campione le avrebbe regalato anche una lussuosa vacanza a Miami e un anello che sussurra promesse importanti.

Trentaquattro anno, Samanta è già madre di un bambino di 14 anni nato dal matrimonio con l’ex marito Mirko Trappetti.

Nel passato della ballerina anche una relazione con Stefano Bettarini, che però non è stata abbastanza importante da spingerla a pensare a un legame stabile, sancito da promesse reciproche, come sembra invece il legame instaurato oggi con Panucci.