Samsung Galaxy S8 doppia versione e data d’uscita

Diciamo che con il 2017 arrivato da pochi giorni possiamo finalmente dire che siamo entrati nell’era del nuovo Samsung Galaxy S8.

Il dispositivo dell’azienda coreana sarà ovviamente disponibile in due versioni ovvero l’S8 e l’S8 Plus, in rete sono venute fuori le prime immagini ma non possiamo parlare di ufficialità né tanto meno confermare l’effettiva autenticità di queste ultime.

Per quanto riguarda alcune delle caratteristiche tecniche più interessanti possiamo citare ad esempio il display da 4k in tutte e due le versioni da 5.7 pollici per il galaxy S8 e da 6.2 pollici per il Galaxy S8 Plus, la mossa dell’azienda coreana, a ragion veduta, sarà anche quella di “sostituire” così il recente Galaxy Note 7.

La Samsung sta puntando dunque sempre più ad un vero e proprio Phablet, tenendo anche presente il connubio che certamente si svilupperà in modo sempre più crescente, con la realtà virtuale e i visori Gear VR.

Altra caratteristica interessante la doppia fotocamera posteriore da 8 e 16 MegaPixel sembrerebbe con doppia focale, anche se non confermato ufficialmente questo sarebbe un altro segno da parte dell’azienda nel voler curare un altro aspetto, quello dell’ottica, che fino ad ora si era limitato ad un semplice “upgrade”.

Per quanto riguarda la risoluzione grazie al 4k si arriverebbe ad un 2160×3840 per poter godere anche dei contenuti, attraverso i Gear VR, di altissima qualità, mentre il cuore del dispositivo della Samsung sarà uno SnapDragon 835.

Altri rumors sono legati alla possibilità della Quick Charge in versione 4.0, quindi la ricarica rapida, ovviamente si manterrà il “water resistant”, infine il sistema operativo sarà basato su Android 7.1 Nougat.