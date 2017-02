Santa Clarita Diet dal 3 febbraio su Netflix

By Federica Franco

Avete voglia di una nuova serie tv bizzarra e alquanto diversa dalle altre? Se la risposta è sì allora non potete perdervi questa serie tv che andrà in onda da domani, 3 febbraio 2017, su Netflix. Il suo titolo è Santa Clarita Diet: la storia ruota sulle vicende di una zombie molto carina, interpretata da Drew Barrymore.

Se pensate che questa serie tv si avvicini a The Walking Dead siete fuori strada: su quest’ultimo infatti si tratta di zombie feroci che puntano alla distruzione del mondo mentre su Santa Clarita Diet la protagonista è una zombie molto piacente che non mette paura alla città in cui vive.

Trama della serie tv: la storia parla di una coppia che conduce una vita tranquilla ma che dovrà fare i conti con la morte di Sheila, interpretata dalla Barrymore, che si risveglierà affamata di care umana. Ed ecco che vedremo Sheila mangiare organi umani a morsi o frullati ma tutto in un contesto non horror ma che anzi farà un po’ divertire i telespettatori. Il marito di Sheila, interpretato da Timothy Olyphant, cercherà di tenere il frigorifero sempre pieno anche se a lungo andare le cose diventeranno un po’ più difficoltose. La coppia ha anche una figlia adolescente, Abby interpretata da Liv Hewson che troverà conforto in un vicino di casa Eric (Skyler Gisondo).