Selfie, sono Belen e Stefano i protagonisti

Povero Stefano: a quanto pare passa la vita a “subire” frecciatine dalle sue ex, e per fortuna che sa incassare con nonchalance, non mostrando, almeno apparentemente, segni di fastidio o risentimento.

Se, ad Amici, negli studi di Maria De Filippi, deve incassare le frecciatine di Emma Marrone, con cui è stato insieme 5 anni fa e che ha lasciato per la donna che poi ha sposato, negli studi di “Selfie, le cose cambiano”, è costretto ad incassare quelle della ex moglie, Belen Rodriguez, che lo punzecchia ma lo difende anche.

All’inizio tra Belen e Stefano De Martino non ci sono state tante interazioni e quando Simona Ventura ha presentato la showgirl argentina, il ballerino di Amici è rimasto impassibile, indifferente.

La situazione è cambiata quando in studio è arrivato il caso di una donna che voleva cambiare il suo look per sentirsi più femminile. Tutti i mentori hanno bocciato la sua richiesta, tutti tranne Stefano De Martino e Bernardo Corradi.

La conduttrice ha quindi passato la palla a Belen Rodriguez e il ballerino ha esclamato: “Se chiedete a Belen mi dà torto”.

“Nono Stefano ha ragione”, ribatte a sorpresa Belen Rodriguez. E immediatamente De Martino confessa stupito: “È la prima volta che mi dà ragione nella vita”.

Tra i due le frecciatine sono poi continuate: infatti per il bel Stefano non ci sono casi indicati per il programma e casi che non lo sono.

“Una donna ha bisogno di attenzioni”, ha detto e la replica di Belen non è tardata ad arrivare: “Solo ora te ne accorgi”, suscitando grazie a questa frase l’approvazione del pubblico abbastanza divertito.

Belen comunque si è guardata bene dal pronunciare mai il nome di De Martino, malgrado per tutta la serata ci sia stato un sottile gioco di sguardi fra i due. Ad un certo punto, tuttavia, si è sfiorato il battibecco quando il ballerino di Amici ha provocato l’ex moglie di sottofondo: “Ah, allora guardi anche di qua ogni tanto!”, ha più o meno detto. Di rimando, la Rodriguez ha alzato la voce con fare espressivo: “Oh!”!

L’incontro televisivo tra gli ex Belen e Stefano ha attirato e non poco l’attenzione degli spettatori: i due, ancora uniti dal figlio Santiago, hanno lavorato alla prima puntata con tranquillità e gioia, nonostante i tanti problemi legati alla separazione.