By Eleonora Gitto

Selvazzano, donna trasforma Ape in una libreria ambulante

A Selvazzano una donna si inventa un lavoro itinerante: compra un’Ape e la trasforma in una libreria ambulante.

Ha acquistato un motofurgone Ape Piaggio usato con i soldi della liquidazione, e si è messa a girare portando con sé tanti libri, con l’intento di venderli, naturalmente.

Anna Paccagnella ha quaranta anni ed è di Selvazano; faceva la commessa per un grossista nel settore delle librerie. Due anni fa è rimasta senza lavoro.

Come tanti, purtroppo. Prende il suo Ape Libro, si carica i libri e gira per le vie e le piazze dei paesi del padovano. Insomma, la buona volontà, oltre alla fantasia, non le fanno certo difetto.

Intervistata dal Mattino di Padova, Anna ha detto: “Non è un lavoro facile, soprattutto in questo periodo freddo, però mi piace e lo faccio volentieri. Quando sono rimasta a casa ho cercato invano lavoro per due anni interi, e alla fine ho detto basta, mi devo inventare qualcosa. Anche perché ho due figli che devo sfamare e per questo devo fare di necessità virtù”.

“La mia è un’attività diversa dalle altre, ed è per questo che mi piace e ne sono entusiasta. La maggior parte dei clienti, infatti, spesso si ferma a parlare incuriosita dal lavoro che faccio”.