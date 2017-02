Serena Williams, stupendo bikini rosso da copertina!

By Redazione

Le sue forme fanno impazzire i fan così come i suoi diritti e rovesci sul campo da tennis, Serena Williams dimostra ancora una volta di avere un fisico perfetto per apparire sulla copertina di un giornale, in questo caso si tratta di Sport Illustrated.

La 35enne tennista, ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram uno scatto legato alla copertina di Sport Illustrated Swimsuit Issue, bikini rosso fuoco e lato B in bella mostra, una foto che ha fatto andare in delirio i fan.

Oltre 120mila like di tanti fan che hanno, ovviamente, apprezzato lo scatto, oltre a quasi 3mila commenti che naturalmente si congratulano con Serena e ammirano il suo fisico statuario, oggi la tennista vive un periodo d’oro grazie anche al suo rapporto che va a gonfie vele con Alexis Ohanian, il co-fondatore di Reddit.

#SISwim @si_swimsuit #body A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Feb 15, 2017 at 9:46am PST

Serena ha confermato poi in un’intervista quanto sia importante sentirsi in sintonia con il proprio corpo: “Va bene guardarsi e sentirsi bene, essere una donna e sentirsi indistruttibile e forte”, poi ha scherzato sull’utilizzo del perizoma: “Non ho mai indossato un bikini tanga, mi fa sentire a mio agio, da oggi sono ufficialmente una ragazza perizoma”.