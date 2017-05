Shady, dopo Amici è già pronta con un disco

Purtroppo non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria ad Amici, ma è comunque arrivata agli ottavi di finale, e tra i banchi della scuola più famosa d’Italia ha trovato forse anche l’amore.

Shady Cherkaoui, eliminata lo scorso sabato da Amici 16, è pronta a fare il suo debutto nel mondo della musica mainstream con Come next to me, il primo singolo della sua carriera al di fuori della scuola che ha avuto il merito di farla conoscere al grande pubblico.

La ragazza è già da tempo al lavoro con il coach Davide “Boosta” Dileo sul suo primo progetto discografico, prodotto appunto in collaborazione con il membro dei Subsonica.

La sua passione per la musica è nata ascoltando Eminem ed ora vuole dare un seguito a quanto costruito finora, dopo aver preso parte ad una scuola di livello come quella di Amici.

In un’intervista a TgCom ha raccontato di aver già superato la scottatura per l’addio al talent: “Avevo tante canzoni pronte, scrivendo musica e brani, e volevo fare vedere tutto quello che faccio. Quindi mi sarebbe piaciuto farmi conoscere meglio. Ma va bene così. Sono già al lavoro. Il 26 maggio uscirà un singolo e in autunno invece arriverà l’album”.

Shady ha parlato anche del legame tra la sua musica, che arrangia e produce da sola, e il trauma del bullismo subito da ragazzina: “sono molto sensibile alle difficoltà altrui avendole vissute sulla mia pelle. E naturalmente tutto questo si rispecchia nella mia musica, parlo spesso di questi temi. Ma ci tengo a sottolineare che queste esperienze mi hanno reso una persona allegra, mi piace vedere la gente ridere.

Per quanto riguarda invece le indiscrezioni su una possibile relazione sentimentale con Mike Bird, la giovane ha dichiarato di non saper neppure definire il loro rapporto.

È partito tutto quando lui è stato escluso dal gruppo e quella è stata l’occasione che li ha avvicinati moltissimo, ma per il momento non esiste ancora nulla di importante tra loro: “Quando il serale finirà, vediamo cosa succederà”.