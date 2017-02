Shakira e Piqué condividono anche il compleanno

By Angela Sorrentino

A dividerli c’è un decennio, ma ad unirli ci sono lo stesso giorno di nascita, oltre che due figli e una relazione lunga sei anni: Shakira e Piqué sono inseparabili ed assieme festeggiano anche il loro compleanno.

Quaranta candeline per la cantante Shakira, mentre il suo compagno, il calciatore Gerard Piqué, difensore del Barcellona e della Spagna, ne spegne trenta.

Nonostante i dieci anni di differenza, quando nel 2010 la bella Shakira, superstar colombiana, incontrò l’affascinante Gerard Piqué, scoccò subito la scintilla, in Sudafrica.

«Le ho detto che se fosse servito arrivare in finale per vederla, allora lo avrei fatto», ha rivelato di recente il calciatore. La scintilla è scattata subito: «L’abbiamo tenuto nascosto solo per un mese, sarebbe stato sciocco fare altrimenti».

Il 29 marzo 2011 Shakira scelse Twitter e Facebook per dare ai fan la bella notizia postando due foto che li ritraevano insieme accompagnate dalla scritta “Vi presento il mio sole”.

Da quel giorno, Shakira e Gerard hanno messo su famiglia, una famiglia composta anche dai loro splendidi bambini: Milan, arrivato il 22 gennaio 2013, e Sasha, nato il 29 gennaio 2015.

La cantante, ballerina e modella colombiana non ha comunque trascurato la sua carriera e infatti ha già vinto due Grammy Award e 10 Latin Grammy Award, consacrandosi definitivamente nel panorama musicale mondiale con l’album del 2001 “Laundry service”, che ha vendute oltre 20 milioni di copie.

Con oltre 70 milioni di dischi venduti è la seconda cantante latina di maggior successo commerciale dopo Gloria Estefan.

Shakira si distingue anche per l’impegno nel sociale: ha cinque scuole in Colombia che forniscono istruzione e cibo a circa 4.000 bambini.