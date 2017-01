Shannen Doherty arriva a New York, migliora a vista d’occhio

La battaglia contro il cancro è dura e soprattutto molto lunga, Shannen Doherty ce la sta mettendo tutta e sembra davvero andare avanti molto bene.

I capelli cominciano a ricrescere e l’attrice, protagonista negli anni 90 della famosa serie tv Beverly Hills 90210, è stata avvistata di ritorno a New York mentre è in attesa dei risultati dei trattamenti effettuati in questo periodo.

L’attrice, oggi 45enne, ha deciso di attendere i risultati della radioterapia alla quale si è sottoposta, cercando di rilassarsi e pensare il meno possibile, ha pensato di viaggiare e cercare di farlo fino a quando non avrà i risultati definitivi.

Intanto proprio in queste ore Shannen ha condiviso uno scatto davvero molto tenero a sostegno del rifugio dei cani a New York, mostrando come questo canile sia virtuoso e con un tasso di adozione del 90%, insomma le sue battaglie non terminano mai.

foto@Instagram