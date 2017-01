Shannen Doherty continua a migliorare, la chemio è terminata

By Angela Sorrentino

La guerra non è ancora finita, ma il peggio per fortuna sembra ormai alle spalle: dopo mesi in cui ha condiviso col mondo, attraverso i social network, la sua battaglia quotidiana contro il cancro al seno, si sta lentamente rimettendo e ben presto il cancro sarà solamente un lontano ricordo.

Shannen Doherty sta meglio: l’ultimo ciclo di radioterapia è terminato e l’attrice sembra che stia recuperando alla grande.

L’attrice di Beverly Hills 90210 dopo aver fatto una serie di cicli di chemioterapia e radioterapia sembra finalmente portare a casa i primi risultati.

Nei mesi scorsi la malattia si era estesa ai suoi linfonodi e cominciava a essere davvero pericolosa, così ha iniziato sessioni di trattamento a metà novembre, a partire da una TAC, che l’ha spaventata così tanto da farle avere un attacco di panico.

Shannen si era rasata anche i capelli, prima che le chemio li facesse cadere da soli, ma a quanto pare i capelli stanno ricrescendo e con essi anche la voglia di vivere dell’attrice, che è stata vista fare delle commissioni e anche un po’ di shopping a Malibu, in California, finalmente fuori dalle stanze d’ospedale .

La bella e coraggiosa attrice sa che deve lottare ancora tanto, ma ora inizia a vedere una luce in fondo al tunnel.