Shannen Doherty finalmente ha chiuso con le chemio

Anche noi, assieme alla stampa di tutto il mondo, abbia seguito il suo calvario, la lunga battaglia, che lei stessa ha documentato passo passo attraverso i social, per vincere la terribile malattia che rischiava di ucciderla, non essendo stata diagnosticata celermente, ma finalmente possiamo dire, con somma gioia, che il peggio è ormai alle spalle.

“Adesso è tempo di attesa”, così Shannen Doherty annuncia su Instagram di aver terminato i cicli di chemio e radioterapia iniziati quasi due anni fa.

Brenda di “Beverly Hills 90210” ha pubblicato su Instagram un altra foto, con cui annuncia la fine di un terribile capitolo, quello delle chemio, ma anche l’inizio di un altro, come specifica lei stessa: “E’ il momento dell’attesa, attesa per i risultati dei test, per capire se sono pulita o no, attesa di ricostruire. Attesa. Credo che quando qualcuno viene colpito dal cancro, sia sempre in attesa di qualcosa. E per tutti coloro che sono malati, aspetto con voi…”.

La 45enne attrice ha appena finito di un ciclo di radioterapia aggressiva e già sembra più forte. Ha celebrato la fine della radioterapia con un taglio e colore dal suo parrucchiere preferito, Ramirez Tran a Beverly Hills. I capelli della star sembrano crescere piuttosto rapidamente.

Shannen ha avuto la diagnosi choc nel 2015 e da allora lotta contro il tumore al seno non vergognandosi delle conseguenze sul suo corpo della malattia, e raccontando tutto per sottolineare l’importanza fondamentale della prevenzione.