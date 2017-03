By Redazione

Shannen Doherty terminata la chemio sta tornando in forma

Finalmente sembra proprio che l’incubo stia lentamente svanendo, per Shannen Doherty la fine della chemioterapia è davvero un grosso sollievo.

L’attrice ha condiviso il suo percorso curativo attraverso i social e proprio in questi giorni ha confermato la fine del ciclo di chemio, in attesa adesso dei successivi controlli per constatare l’effettivo successo delle terapie.

Primi scatti per l’ex protagonista della serie tv Beverly Hills 90210, l’attrice sembra già risollevata, i capelli cominciano a crescere e va a passeggio insieme alla madre per le strade di Venice in California, Shannen sembra già essersi ripresa e certamente una spinta è stata la fine delle terapie.

Con maglione nero, jeans e stivali, l’attrice ha passeggiato facendo shopping insieme alla madre, una grande forza di volontà anche se non sono mancati i periodi bui, come lei stessa ha confermato sui social rivelando che alle prime sedute della terapia avrebbe voluto scappare e abbandonare tutto.

Come fa notare il magazine RadarOnline c’è una grande differenza tra la Shannen del periodo della diagnosi, magrissima fino all’inverosimile, e quella attuale che appare con diversi chili in più e dunque fisicamente più forte.

Photo@AKM-GSI