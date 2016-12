Silvia Provvedi, anche a Natale pensa al suo Fabrizio

By Angela Sorrentino

Purtroppo lui continua la sua reclusione, in attesa del processo che deciderà sui numerosi capi d’imputazione che gli pendono addosso e che potrebbero costargli molto cari, ma lei non ha nessuna intenzione di lasciarlo solo, ed anche a Natale il suo pensiero va in primis a lui.

Silvia Provvedi purtroppo non può godere appieno della felicità dell’atmosfera natalizia: la mancanza di Fabrizio Corona è molta e, in questo periodo particolare, ancora di più.

La cantante, sui social, ha scritto per lui gli auguri postando una loro foto su Instagram, accompagnata da una citazione e una dichiarazione d’amore: “Ti posso rivedere?” mi ha chiesto. C’era un tenero nervosismo nella sua voce. Ho sorriso. “Certo.” “Domani?” ha chiesto. “Come corri, non vorrai sembrare troppo impaziente.” “È ben per quello che ho detto domani…io vorrei rivederti stanotte. Ma sono disposto ad aspettare tutta la notte e molta parte di domani.” Ho alzato gli occhi al cielo. “Non sto scherzando” ha detto.” #Auguri a te… la persona che Più mi manca e Speciale che ho”.

La bruna de Le Donatella è quindi sempre più innamorata di Fabrizio, e non perde occasione per dimostrarlo.