Silvia Provvedi mamma bis e la Moric: sei una nana tascabile

Dopo ben quattro mesi di reclusione, l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, è stato avvistato fuori dal carcere: non è stato liberato, naturalmente, essendo il processo in pieno svolgimento, ma gli è stato permesso uscire proprio per recarsi in tribunale.

Nei primi scatti pubblicati da “Chi”, Corona appare sorridente e anche inaspettatamente in forma dopo quattro mesi di detenzione. Fabrizio ha inoltre dichiarato al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Sono fiducioso” sentito all’uscita dal tribunale di Milano.

Ricordiamo che Corona è stato arrestato a seguito di un’inchiesta della trasmissione televisiva Le Iene, che svelò i retroscena delle sue ospitate in giro per l’Italia provocandone l’accusa per frode fiscale, intestazione fittizia di beni e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione.

Nel frattempo, mentre lui sconta la sua pena, la sua fidanzata Silvia Provvedi si è presa cura di Carlos, il figlio che Corona ha avuto da Nina Moric. Le foto in esclusiva di Eva Tremila mostrano Silvia, insieme alla sorella Giulia, che accompagna Carlos in un negozio a scegliere le scarpe più adatte da acquistare.

Sembra esserci un buon feeling tra il ragazzo e la cantante del duo Le Donatella: questo è senza dubbio un buon segno, visto che ormai la sua storia con Fabrizio è diventata molto importante.

La Nina Moric però non ha tanto gradito l’articolo pubblicato proprio da Eva Tremila ed ha subito risposto a quel “mamma bis”:

“2 volte nella vita che questa nana tascabile incontra mio figlio, ed é subito Mamma Bis. Cari paparazzi e cari giornalisti invece di piangere miseria ogni volta che mi incontrate, parlandomi di come il vostro lavoro sia cambiato, iniziate a cambiare voi. A questi servizi concordati ormai non credono più neanche le shampiste di Quarto Oggiaro, certi personaggi seguiteli la notte, quando la smollano come un elastico per capelli… sai che soldi.”